Швед: Борьба с экстремизмом и терроризмом актуальна как никогда

Борьба с экстремизмом и терроризмом актуальна как никогда, заявил журналистам генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед перед коллегией генпрокуратур Беларуси и России в Бресте, пишет БелТА.



"Тематика борьбы с экстремизмом и терроризмом актуальна как никогда. И те лица, которые совершили преступления экстремистской направленности, или связаны с терроризмом, - это достаточно опасные в любом государстве лица. Полагаю, необходимо отметить, что прощения таким лицам ни в одной стране мира быть не может. Потому что они посягают на основы конституционного строя, на нормальную, спокойную жизнь любого общества, любого государства", - сказал Андрей Швед.



Он отметил, что сегодня в парламенте будет рассматриваться внесенный главой государства законопроект об амнистии, приуроченный ко Дню народного единства. "Насколько я помню, статья 10 проекта закона четко говорит о том, что лица, которые включены в список лиц, совершивших преступления экстремистской и террористической направленности, не попадают под действие этого закона", - добавил генпрокурор.



В Бресте проходит заседание объединенной коллегии Генеральной прокуратуры Беларуси и Генеральной прокуратуры России. Делегации ведомств двух стран возглавляют руководители. На встрече участники обсуждают вопросы практики прокурорского надзора в сфере противодействия экстремистской деятельности.