Швед: Число преступлений за прошлый год снизилось более чем на 3,5 %

Беларусь была и останется безопасной страной. Число преступлений за прошлый год снизилось более чем на 3,5 %. Об этом в Овальном зале Дома правительства заявил генпрокурор Андрей Швед.

Сегодня он отвечает на вопросы депутатов и сенаторов. Основное внимание уделялось профилактике и предупреждению преступлений. Для этого принимаются меры, в том числе на уровне правительства.Подробности у Светланы Лукьянюк (видео).