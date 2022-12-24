Швед об акции "Наши дети": Задача - не оставить без внимания ни одного ребенка в стране

Генеральный прокурор Андрей Швед в рамках новогодней республиканской благотворительной акции "Наши дети" посетил Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского района г. Минска, пишет БелТА.

Работники прокуратуры ежегодно в преддверии новогодних праздников посещают с подарками интернаты, дома ребенка, приемные семьи, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

"Наша задача - не оставить без внимания ни одного ребенка в стране. Ведь если для школьников, добившихся высоких результатов в учебе, участие в таких праздниках является стимулом к дальнейшему развитию, то для детей из малообеспеченных семей или оказавшихся в социально опасном положении - это возможность увидеть, что существует жизнь, к которой нужно стремиться. Для особенных деток и их близких - это возможность еще раз показать, что в жизни много форматов. И каждый найдет занятие по душе", - отметил Андрей Швед.

Генпрокурор поздравил всех с наступающими праздниками, пожелал здоровья, терпения, мира, спокойствия и благополучия. "Важно помнить, что доброту в детских сердцах можно сохранить хорошим отношением воспитателей, педагогов, родных и близких людей, готовых окружить детей заботой, теплом и вниманием. Основной задачей для взрослых в такие дни считаю подарить веру в чудо тем, кто в этом особенно нуждается", - подчеркнул он.

Воспитанники центра подготовили для гостей новогоднее представление. Генеральный прокурор вручил детям сладкие подарки, а руководству центра - сертификаты на приобретение специального реабилитационного оборудования.





"Нам важно улучшить жизнь детей и тех людей, которые работают в центре с ними. Мне кажется, что это у нас получается. Помогаем чем можем. Мы очень рады, что есть возможность в период проведения акции самим вспомнить свое детство, набраться такой положительной и чистой энергии", - дополнил Андрей Швед.