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Швед: Нельзя допустить, чтобы фашистская идеология в любых своих проявлениях обрела второе дыхание
Недружественные страны пытаются исказить исторически значимые для белорусов события, создавая почву для героизации нацизма. И нельзя допустить, чтобы фашистская идеология в любых своих проявлениях обрела второе дыхание.
Это отметил генпрокурор Беларуси Андрей Швед на мероприятии перезахоронения останков жертв немецких фашистов и их пособников под Логойском. Ровно 81 год назад в этом месте были расстреляны более 1000 мирных жителей, в том числе младенцы и старики. Всего за время войны на логойской земле зверски убиты еще около полутысячи человек. Об этом свидетельствуют изученные в рамках расследования дела о геноциде архивные документы и опросы свидетелей тех страшных событий.
Перезахоронение жертв геноцида времен Великой Отечественной
Людей согнали в это место и заставили копать окоп. Но это была братская могила. 30 августа люди были массово уничтожены и захоронены здесь. Фашисты заставляли их полностью раздеваться, отдавать все свои личные вещи. И их расстреляли. Со слов свидетелей, несколько дней после этих страшных событий еще шевелилась земля. А когда шел дождь, вода была кровавой, которая стекала с этого склона на дорогу.
Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа
В рамках расследования уголовного дела о геноциде Беларусь направила поручения об оказании правовой помощи почти в 2 десятка стран, где до сих пор живут каратели, истреблявшие людей на белорусской земле. Некоторые, например, Литва, Латвия и Польша в содействии отказали, подчеркнул генпрокурор. В то же время в этом направлении с нами активно сотрудничают Россия и страны Латинской Америки.
Начата активная переписка, связанная не только с установлением места нахождения, но и о решении юридических вопросов об ответственности еще живых нацистов. В первую очередь из латышского батальона СС. Германия по ряду моментов также вступила с нами в переписку. Мы получаем оттуда ряд документов, но нужно отметить, что это не государственные фонды или учреждения. В основном это университеты и общественные объединения в Германии, которые поставили своей целью борьбу с нацизмом. И в течение этого года мы выйдем по некоторым эсэсовцам на принятие каких-то решений.
Урочище Ивановщина - первое место, где начали проводиться раскопки в ранее неизвестных местах массовых захоронений. Всего за год специалисты изучили более 400 таких мест. Допрошено почти 15 тысяч человек. Действиям тех, кто пытается исказить историю, дается принципиальная правовая оценка. Генпрокуратура уже возбудила уголовное дело по факту распространения в интернет-ресурсах информации об отрицании геноцида белорусского народа.
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