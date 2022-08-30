Швед: Нельзя допустить, чтобы фашистская идеология в любых своих проявлениях обрела второе дыхание

Начата активная переписка, связанная не только с установлением места нахождения, но и о решении юридических вопросов об ответственности еще живых нацистов. В первую очередь из латышского батальона СС. Германия по ряду моментов также вступила с нами в переписку. Мы получаем оттуда ряд документов, но нужно отметить, что это не государственные фонды или учреждения. В основном это университеты и общественные объединения в Германии, которые поставили своей целью борьбу с нацизмом. И в течение этого года мы выйдем по некоторым эсэсовцам на принятие каких-то решений.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси