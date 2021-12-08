Швед: Правоохранительный блок полностью контролирует обстановку в Беларуси

Общественная безопасность обеспечена, правоохранительный блок полностью контролирует обстановку в стране. Это сегодня заявил генеральный прокурор Беларуси во время республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией. На повестке обсуждения руководителей госорганов проблемные вопросы противодействия рецидивной преступности, эффективность реализации поручений главы государства по вопросам качества работы правоохранительных органов. Важный момент в работе и борьба с проявлениями экстремизма и терроризма.



Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Сегодня мы видим резервы, фиксируем, что в последнее время стала больше проявляться активность правоохранителей по выявлению преступлений, совершенных ранее. Все чаще привлекаются люди, думавшие, что они никогда не предстанут перед судом. Эта тенденция должна быть только усилена. Основная задача - обеспечить привлечение к ответственности каждого, кто посягнул на общественный строй и безопасность нашего государства.

