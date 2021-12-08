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Швед: Правоохранительный блок полностью контролирует обстановку в Беларуси
Общественная безопасность обеспечена, правоохранительный блок полностью контролирует обстановку в стране. Это сегодня заявил генеральный прокурор Беларуси во время республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией. На повестке обсуждения руководителей госорганов проблемные вопросы противодействия рецидивной преступности, эффективность реализации поручений главы государства по вопросам качества работы правоохранительных органов. Важный момент в работе и борьба с проявлениями экстремизма и терроризма.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Сегодня мы видим резервы, фиксируем, что в последнее время стала больше проявляться активность правоохранителей по выявлению преступлений, совершенных ранее. Все чаще привлекаются люди, думавшие, что они никогда не предстанут перед судом. Эта тенденция должна быть только усилена. Основная задача - обеспечить привлечение к ответственности каждого, кто посягнул на общественный строй и безопасность нашего государства.
Уголовные дела за экстремизм
Говоря об экстремизме, председатель СК Беларуси вспомнил несколько резонансных дел. В частности, дело в отношении Софьи Сапеги. Ей окончательно предъявлено обвинение по ряду статей. В том числе за разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, а также за угрозы сотрудникам правоохранительных органов.
Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Рецидивная преступность
Также правоохранители отметили, что уровень рецидивной преступности немного снизился. Однако есть обеспокоенность, что четверть тяжких преступлений совершается людьми ранее судимыми. Особую озабоченность вызывает и тот факт, что более 70 % из тех, кто совершил повторное преступление, нигде не работают. Поэтому перед правоохранителями стоит задача найти резервы, скоординировать работу всех госорганов, чтобы люди, отбывшие наказание, были социализированы.
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