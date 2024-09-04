3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Швед прокомментировал решение Лукашенко о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности
Александр Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности.
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед прокомментировал решение Президента.
"Заседанию комиссии предшествовала тщательная работа. Были изучены все имеющиеся материалы, в том числе и уголовных дел, материалы, связанные с поведением в местах лишения свободы этих лиц. Членами комиссии учитывались иные обстоятельства: возраст, чистосердечное раскаяние, заверение этих лиц в том, что они в дальнейшем будут неукоснительно соблюдать законы нашей страны, состояние их здоровья и другие обстоятельства", - заявил генпрокурор.
Также Андрей Швед отметил, что был учтентот факт, что все эти лица не совершали насильственное преступление против представителей власти. Они были осуждены в основном за оскорбление и клевету в интернет-пространстве.
"Члены комиссии, я напомню, это представители не только государственных органов, средств массовой информации, общественных объединений, обсуждали каждую кандидатуру", - подчеркнул генеральный прокурор.
Президент
Все
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за новый бассейн в Минске
Александр Лукашенко назвал Дональда Трампа победившим Президентом США
Лукашенко прибыл на церемонию открытия в Минске бассейна международного стандарта
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов