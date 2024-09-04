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Швед прокомментировал решение Лукашенко о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности

Александр Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед прокомментировал решение Президента.

"Заседанию комиссии предшествовала тщательная работа. Были изучены все имеющиеся материалы, в том числе и уголовных дел, материалы, связанные с поведением в местах лишения свободы этих лиц. Членами комиссии учитывались иные обстоятельства: возраст, чистосердечное раскаяние, заверение этих лиц в том, что они в дальнейшем будут неукоснительно соблюдать законы нашей страны, состояние их здоровья и другие обстоятельства", - заявил генпрокурор.

Также Андрей Швед отметил, что был учтентот факт, что все эти лица не совершали насильственное преступление против представителей власти. Они были осуждены в основном за оскорбление и клевету в интернет-пространстве.

"Члены комиссии, я напомню, это представители не только государственных органов, средств массовой информации, общественных объединений, обсуждали каждую кандидатуру", - подчеркнул генеральный прокурор.

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