Швед прокомментировал решение Лукашенко о помиловании 30 лиц, осужденных за преступления протестной направленности

"Заседанию комиссии предшествовала тщательная работа. Были изучены все имеющиеся материалы, в том числе и уголовных дел, материалы, связанные с поведением в местах лишения свободы этих лиц. Членами комиссии учитывались иные обстоятельства: возраст, чистосердечное раскаяние, заверение этих лиц в том, что они в дальнейшем будут неукоснительно соблюдать законы нашей страны, состояние их здоровья и другие обстоятельства", - заявил генпрокурор.