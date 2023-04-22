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Швед: Страны Прибалтики отказали в правовой помощи в расследовании дела о геноциде белорусов
Страны Прибалтики отказывают Беларуси в правовой помощи в расследовании дела о геноциде советского народа в годы войны для привлечения живых эcэсовцев к ответственности.
Взяв в основу своей идеологии нацизм и неонацизм, правительство западных стран, по сути, возвело бывших карателей и палачей в ранг героев. Это подчеркнул генпрокурор Беларуси Андрей Швед во время наведения порядка на братской могиле недалеко от деревни Ярошовка под Дзержинском. Летом 1941 года немецкие грузовые машины свозили сюда из лагеря смерти в Масюковщине и расстреливали советских военнопленных. Здесь же захоронены и мирные жители - всего около 2 тысяч человек.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Таких мест очень много, работа ведется. Сегодня мы уже говорим том, что 11 тысяч мест массового захоронения нами установлено. Эта цифра печально будет увеличиваться. Правительством поддержана инициатива по переводу ряда мест в другую категорию, связанную с массовым уничтожением, например, комплекс "Тростенец", он имел три категории регионального уровня, сейчас мы поставили вопрос, правительство согласилось, чтобы это был международный уровень. Это правильно, потому что в Тростенце уничтожали людей со всей Европы, не только из Советского Союза.
Историческую правду без прикрас важно сохранить. В будущем на месте братской могилы появится Аллея памяти.
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