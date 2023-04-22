Швед: Страны Прибалтики отказали в правовой помощи в расследовании дела о геноциде белорусов

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Таких мест очень много, работа ведется. Сегодня мы уже говорим том, что 11 тысяч мест массового захоронения нами установлено. Эта цифра печально будет увеличиваться. Правительством поддержана инициатива по переводу ряда мест в другую категорию, связанную с массовым уничтожением, например, комплекс "Тростенец", он имел три категории регионального уровня, сейчас мы поставили вопрос, правительство согласилось, чтобы это был международный уровень. Это правильно, потому что в Тростенце уничтожали людей со всей Европы, не только из Советского Союза.