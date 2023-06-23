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Швед: Страны Запада стали на путь уничтожения несогласных, для Беларуси как никогда важно обеспечить единство
Страны Запада стали на путь уничтожения несогласных, для Беларуси сейчас как никогда важно обеспечить единство. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед на торжественной церемонии, посвященной Дню работников прокуратуры, которая прошла на мемориальном комплексе "Курган Славы", пишет БЕЛТА.
Андрей Швед главной ценностью белорусского народа назвал мир, который был выстрадан и является основным условием для развития страны.
"У наших границ бушует пожар войны, разрушаются некогда цветущие города, гибнут дети, женщины, старики. Все это следствие оголтелой политики коллективного Запада, который ради глобального доминирования готов ввергнуть в хаос весь мир. Насаждая псевдолиберальный порядок, разрушая семейные ценности, пренебрегая международным правом, западные страны со своей идеологией превосходства (фактически фашистской идеологией) стали на путь уничтожения любых несогласных с их позицией. Мы видели все это в 2020 году, когда хаос и разруху пытались посеять в Беларуси", - отметил он.
По словам генпрокурора, в нынешних условиях как никогда важно обеспечить единство и мобилизацию всех сил для противодействия внешним и внутренним угрозам. Он напомнил, что 2023 год в Беларуси объявлен Годом мира и созидания. Каждый может и должен внести посильный вклад в укрепление и процветание Беларуси.
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