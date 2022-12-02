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На недостатки в организации принудительного лечения от алкоголизма в Беларуси, указал Андрей Швед

Около 15 тыс. преступлений в Беларуси совершены в состоянии алкогольного опьянения. Такие цифры ежегодно фиксируют правоохранители в течение последних шести лет. Об этом накануне говорил генпрокурор в ходе общения с журналистами. Андрей Швед отметил, что в вопросе принудительного лечения от алкоголизма прокуроры выявили недостатки. Помимо этого нет правового регулирования о сроках, в рамках которых медучреждения должны давать информацию о результатах такого лечения.


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Что касается вопросов применения Уголовного кодекса в части принудительного лечения лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, совершивших преступления, также выявлены системные недостатки. Они связаны в первую очередь с тем, что отсутствует четкое правовое регулирование порядка обмена информацией между учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел, отсутствует правовое регулирование, связанное с порядком самого принудительного лечения.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси


Накануне в Генпрокуратуре прошло заседание коллегии. Основная тема мероприятия - профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании.

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