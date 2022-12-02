На недостатки в организации принудительного лечения от алкоголизма в Беларуси, указал Андрей Швед

Около 15 тыс. преступлений в Беларуси совершены в состоянии алкогольного опьянения. Такие цифры ежегодно фиксируют правоохранители в течение последних шести лет. Об этом накануне говорил генпрокурор в ходе общения с журналистами. Андрей Швед отметил, что в вопросе принудительного лечения от алкоголизма прокуроры выявили недостатки. Помимо этого нет правового регулирования о сроках, в рамках которых медучреждения должны давать информацию о результатах такого лечения.