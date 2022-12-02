3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На недостатки в организации принудительного лечения от алкоголизма в Беларуси, указал Андрей Швед
Около 15 тыс. преступлений в Беларуси совершены в состоянии алкогольного опьянения. Такие цифры ежегодно фиксируют правоохранители в течение последних шести лет. Об этом накануне говорил генпрокурор в ходе общения с журналистами. Андрей Швед отметил, что в вопросе принудительного лечения от алкоголизма прокуроры выявили недостатки. Помимо этого нет правового регулирования о сроках, в рамках которых медучреждения должны давать информацию о результатах такого лечения.
Что касается вопросов применения Уголовного кодекса в части принудительного лечения лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, совершивших преступления, также выявлены системные недостатки. Они связаны в первую очередь с тем, что отсутствует четкое правовое регулирование порядка обмена информацией между учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел, отсутствует правовое регулирование, связанное с порядком самого принудительного лечения.
Накануне в Генпрокуратуре прошло заседание коллегии. Основная тема мероприятия - профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов