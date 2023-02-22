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Генеральный прокурор Беларуси выступил перед парламентариями
Коррупция, экстремистские, кибер- и наркопреступления, а также защита от мошенников и предупреждение сексуального насилия над детьми.
Обе палаты парламента сегодня собрались в Овальном зале, где с последней информацией о работе ведомства выступил генеральный прокурор Беларуси. Такой формат общения прописан в обновленной Конституции. Руководители ключевых госструктур должны информировать общество о положении дел в стране. Это новая парламентская традиция.
В соответствии с обновленным Основным законом страны на палаты Национального собрания возложена конституционная функция ежегодно заслушивать информацию генерального прокурора, председателя Комитета государственного контроля и председателя правления Национального банка о результатах их деятельности. Эту компетенцию следует рассматривать как важный элемент проходящей в стране политической реформы, цель которой - максимально вовлечь граждан в процесс принятия государственных решений, в том числе через местные советы депутатов, Всебелорусское народное собрание и, конечно, парламент.
Андрей Швед начал с криминогенной обстановки. Так, количество экстремистских преступлений за год значительно сократилось, а вот раскрываемость их повышается. Сегодня это 77 %.
Что касается общественной безопасности, то число зарегистрированных в 2022 году преступлений осталось на уровне 2021 года. Существенно снизилось число погибших от преступных деяний. Меньше также убийств, фактов причинения тяжких телесных повреждений. Среди тревожных тенденций - кибермошенничества, жертвами которых становятся в большей степени пенсионеры и люди старше 70.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси: Люди, к сожалению, попадаются на уловки и отдают последнее. При раскрытии преступлений указанной категории имеются объективные трудности в установлении организаторов, которые, как правило, находятся за рубежом. В основном речь идет об Украине и РФ. Действенным способом предотвращения этих преступлений является широкое информирование граждан о способах совершения преступлений, на что мы постоянно ориентируем соответствующие государственные органы.
Заслушав генпрокурора, депутаты и сенаторы задавали много вопросов. Спектр тем широкий - от контроля за своевременной выплатой зарплат, надзорных функций в строительстве и борьбы с приписками в АПК до дальнейшей судьбы масштабного дела о геноциде белорусского народа. Разговор получился информативным, что поможет парламентариям в дальнейшей работе над законопроектами.
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