3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Швед внес Лукашенко предложение о создании Главной военной прокуратуры
Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед внес Президенту Беларуси Александру Лукашенко предложение о создании Главной военной прокуратуры. В беседе с журналистами Андрей Швед рассказал, зачем, по мнению прокуратуры, необходим такой орган, сообщает БЕЛТА.
Одной из тем доклада генерального прокурора стало предложение о создании Главной военной прокуратуры. Это, по его словам, "обусловлено рядом объективных обстоятельств, в том числе складывающейся обстановкой вокруг страны".
Александр Лукашенко констатировал, что точек зрения по этому вопросу много. Он поинтересовался, чем обоснована позиция Андрея Шведа. "Я ее знаю, но чем вы мотивируете эту позицию? То, что нам надо усиливать, наверное, контроль за соблюдением законодательства среди военных, - это факт. Я вам об этом уже говорил, что прокуратура несколько отстранилась от силового блока в свое время", - сказал Президент.
Как пояснил журналистам по итогам встречи Андрей Швед, нынешняя инициатива не означает возврата к прежней практике. Он напомнил, что Белорусская военная прокуратура ликвидирована в 2014 году, и тогда в мире была совершенно другая ситуация, в том числе в военном плане.
"Речь идет не о воссоздании в том образе или облике, который был, а о создании Главной военной прокуратуры в усеченном варианте, численностью в несколько раз меньше, чем Белорусская военная прокуратура. Но стоит вопрос, что в случае если будет принято такое решение, военные прокуроры будут заниматься исключительно надзором за соблюдением законности в войсках в разные периоды времени. Решение будет принято только по результатам дополнительного совещания у главы государства", - рассказал генпрокурор.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все