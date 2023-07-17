Швед внес Лукашенко предложение о создании Главной военной прокуратуры

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед внес Президенту Беларуси Александру Лукашенко предложение о создании Главной военной прокуратуры. В беседе с журналистами Андрей Швед рассказал, зачем, по мнению прокуратуры, необходим такой орган, сообщает БЕЛТА.

Одной из тем доклада генерального прокурора стало предложение о создании Главной военной прокуратуры. Это, по его словам, "обусловлено рядом объективных обстоятельств, в том числе складывающейся обстановкой вокруг страны".

Александр Лукашенко констатировал, что точек зрения по этому вопросу много. Он поинтересовался, чем обоснована позиция Андрея Шведа. "Я ее знаю, но чем вы мотивируете эту позицию? То, что нам надо усиливать, наверное, контроль за соблюдением законодательства среди военных, - это факт. Я вам об этом уже говорил, что прокуратура несколько отстранилась от силового блока в свое время", - сказал Президент.