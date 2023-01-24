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Швед: Возможность приехать на родину получат те, кто раскаялся в содеянном
Создание межведомственной комиссии для работы с желающими вернуться на родину является не слабостью, а позицией сильного государства. Такое мнение высказал генеральный прокурор Андрей Швед в программе "Разговор у Президента".
Возможность приехать на родину получат те, кто раскаялся в содеянном, намерен жить в мире и согласии, соблюдать законы и конституционный строй Беларуси. "Это станет шагом гуманизма и милосердия, шагом помощи тем, кто заблудился, попал в сети лжи и пропаганды", - отметил генпрокурор.
Другое отношение будет к экстремистски настроенным людям - например, так называемым "калиновцам". "Пощады им не было, нет и не будет, - подчеркнул Андрей Швед. - Правоохранительный блок наработал конкретную систему мер по противодействию экстремизму. Мы выполняем свои задачи: на наших улицах мир и спокойствие. Интенсивность и эффективность этой работы ни в коем случае снижаться не будет. Это очень важный тезис".
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Генпрокурор обратил внимание, что совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также те, кто посягнул на жизнь и здоровье, в том числе правоохранителей, предстанут перед судом и понесут самое суровое наказание наряду с уже осужденными за такие преступления. "Это организаторы и активисты - те, кто бил, ломал, крушил, подталкивал, финансировал и так далее.
Большинство из них уже установлены и понесли суровую ответственность. В отношении этой категории лиц практика работы правоохранительных органов меняться не будет", - высказался он.
Именно поэтому межведомственной комиссией будет проводиться тщательная проверка по всем запросам от желающих вернуться на родину. "У нас правовое государство, и каждый случай будет рассматриваться индивидуально", - заключил он.-
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