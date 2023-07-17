3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Швед: За два года работы установлено более 2,5 тыс. новых населенных пунктов, полностью либо частично уничтоженных фашистами и их пособниками
За два года работы следственной группы установлено более 2,5 тысячи новых, ранее неизвестных, населенных пунктов, полностью либо частично уничтоженных фашистами и их пособниками. Такие сведения в проекте "Разговор у Президента" сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.
По его словам, официально многие годы речь шла о 9200 населенных пунктах, а на сегодняшний день их установлено 11627.
"И эта цифра, к сожалению, постоянно увеличивается. Мы установили не менее восьми населенных пунктов, которые полностью разделили судьбу Хатыни", - рассказал генеральный прокурор.
"Нами допрошено почти 17 тысяч живых свидетелей, которые прошли лагеря смерти, рабство. Эти люди - живые свидетели тех обстоятельств и того страшного времени. Нами также предварительно установлен минимальный материальный ущерб: это 2,3 трлн в долларовом исчислении. Это результат годичной работы межведомственной комиссии, которая установила вот такую сумму ущерба. Эта сумма минимальна, потому что мы пока не можем определить количество культурных ценностей, которые были вывезены, их стоимость. И как можно определить цену человеческой жизни, когда было уничтожено не менее 3 млн человек! Именно поэтому мы называем эту цифру минимальной", - подчеркнул Андрей Швед.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей