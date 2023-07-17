Швед: За два года работы установлено более 2,5 тыс. новых населенных пунктов, полностью либо частично уничтоженных фашистами и их пособниками

"Нами допрошено почти 17 тысяч живых свидетелей, которые прошли лагеря смерти, рабство. Эти люди - живые свидетели тех обстоятельств и того страшного времени. Нами также предварительно установлен минимальный материальный ущерб: это 2,3 трлн в долларовом исчислении. Это результат годичной работы межведомственной комиссии, которая установила вот такую сумму ущерба. Эта сумма минимальна, потому что мы пока не можем определить количество культурных ценностей, которые были вывезены, их стоимость. И как можно определить цену человеческой жизни, когда было уничтожено не менее 3 млн человек! Именно поэтому мы называем эту цифру минимальной", - подчеркнул Андрей Швед.