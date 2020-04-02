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Швеция поблагодарила Беларусь за содействие в возвращении граждан королевства из Турции
Слова благодарности в адрес Беларуси прозвучали от Швеции. В ходе телефонной беседы руководитель шведского МИДа Анн Линде лично поблагодарила министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, коллектив внешнеполитического ведомства, а также авиакомпанию "Белавиа" за содействие в возвращении более чем 70 граждан королевства из Турции. Было отмечено тесное и эффективное сотрудничество двух стран в вопросе взаимной помощи гражданам в возвращении на родину. Министры подчеркнули важность солидарных подходов и совместных усилий по борьбе с распространением COVID-19, а также по предотвращению долгосрочных негативных последствий пандемии для международной торговли и отношений между странами.
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