Сидоров: Миграционный кризис используется для информатаки на Беларусь

Тематика миграционного кризиса на границах Евросоюза активно используется коллективным Западом для информационной атаки на Республику Беларусь. Особенно истеричный подход к данной проблеме демонстрирует Варшава, которая настойчиво пыталась дискредитировать любые действия белорусской стороны, направленные на нормализацию ситуации на границе, которая жестко пресекала любые попытки беженцев пройти на польскую территорию.

Анатолий Сидоров, начальник объединенного штаба ОДКБ