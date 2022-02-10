3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сидоров: Миграционный кризис используется для информатаки на Беларусь
Для давления на Беларусь и Россию в ход идут самые нечистоплотные пропагандистские инструменты, а военный кризис вокруг Украины создается искусственно. Он используется Западом для стратегического укрепления своих позиций в Восточной Европе, так считают в командовании ОДКБ.
Тематика миграционного кризиса на границах Евросоюза активно используется коллективным Западом для информационной атаки на Республику Беларусь. Особенно истеричный подход к данной проблеме демонстрирует Варшава, которая настойчиво пыталась дискредитировать любые действия белорусской стороны, направленные на нормализацию ситуации на границе, которая жестко пресекала любые попытки беженцев пройти на польскую территорию.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Выборы президента в США грозили взорвать ситуацию в стране, но прошло подозрительно тихо
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов