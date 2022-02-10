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Сидоров: Миграционный кризис используется для информатаки на Беларусь

Для давления на Беларусь и Россию в ход идут самые нечистоплотные пропагандистские инструменты, а военный кризис вокруг Украины создается искусственно. Он используется Западом для стратегического укрепления своих позиций в Восточной Европе, так считают в командовании ОДКБ.


Тематика миграционного кризиса на границах Евросоюза активно используется коллективным Западом для информационной атаки на Республику Беларусь. Особенно истеричный подход к данной проблеме демонстрирует Варшава, которая настойчиво пыталась дискредитировать любые действия белорусской стороны, направленные на нормализацию ситуации на границе, которая жестко пресекала любые попытки беженцев пройти на польскую территорию.
Анатолий Сидоров, начальник объединенного штаба ОДКБ

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