Сидя дома на самоизоляции, открываем новые увлечения и профессии

Коронавирус сильно изменил наши планы, сорвав концерты и поездки, закрыв многие музеи мира и выставки. Но это не повод грустить - новые технологии позволяют разнообразить досуг не выходя из дома.



Пока есть несколько часов свободного времени, можно начать изучать новые языки или же поддерживать на уровне уже ранее вами изученные. К примеру, если тщательно читать 20 страниц книг на иностранном языке каждый день, выписывая и запоминая слова, которые вы видите впервые, это поможет вам постоянно быть в тонусе.



Урок иностранного мы закончили. Можно устроить себе виртуальную прогулку по музеям мира.Например, можно прогуляться по Британскому музею. Также у него есть официальный YouTube-канал, где можно ознакомиться с экспо-зицией или узнать интересные исторические факты. Можно посе-тить Ватикан и Сикстинскую капеллу. Все это даже не вставая с кровати. Если же у вас еще осталось свободное время, то можно посетить даже Большой театр, который в Москве.



Сегодня благодаря интернету и развитию высоких технологий любое хобби можно превратить в профессию. Причем образование стало доступно в любом возрасте и в любом уголке земли. К примеру, если вы увлекаетесь фотографией, вы можете найти бесплатные курсы. Сейчас многие ресурсы сделали свои уроки бесплатными. Да и время для смены профессии сейчас идеальное.



Такой насыщенный день, много где побывала, и это все даже не вы-ходя из дома. Завтра можно провести весь день за изучением но-вых рецептов.



