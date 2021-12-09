Сикорский: Активного интереса к информации, которую предоставляет Беларусь для расследования инцидента с самолетом Ryanair, ICAO не проявляет

Продемонстрируйте, что мы оказывали какое-то давление, угрожали применением боевой авиации и т. д. Но этого нет. Мы еще 24 мая полностью опубликовали все переговоры между пилотом и диспетчером, начиная от входа в воздушное пространство Беларуси и заканчивая посадкой и заруливанием на стоянку воздушного судна в Национальном аэропорту Минск. Мы для всех проводили необходимые брифинги, пресс-конференции. Наши западные партнеры такую открытость не проявляли.

Артем Сикорский, директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси