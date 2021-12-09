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Сикорский: Активного интереса к информации, которую предоставляет Беларусь для расследования инцидента с самолетом Ryanair, ICAO не проявляет
Активного интереса к информации, которую предоставляет Беларусь для расследования инцидента с самолетом Ryanair, ICAO не проявляет - это заявил глава департамента авиации Артем Сикорский. При этом международная организация гражданской авиации до сих пор не может предъявить доказательств того, что самолет был посажен белорусской стороной.
Продемонстрируйте, что мы оказывали какое-то давление, угрожали применением боевой авиации и т. д. Но этого нет. Мы еще 24 мая полностью опубликовали все переговоры между пилотом и диспетчером, начиная от входа в воздушное пространство Беларуси и заканчивая посадкой и заруливанием на стоянку воздушного судна в Национальном аэропорту Минск. Мы для всех проводили необходимые брифинги, пресс-конференции. Наши западные партнеры такую открытость не проявляли.
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