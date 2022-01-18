Сикорский: Белорусская сторона доказала, что перехвата самолета Ryanair не было

ICAO приняла доказательства белорусской стороны, что перехвата и принуждения к посадке самолета Ryanair не было, об этом сообщил директор департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский. Международная организация гражданской авиации подготовила и представила всем 193-м странам-участницам отчет о расследовании инцидента. Минск внимательно анализирует документ. Сейчас выявляются отдельные моменты для корректировки.