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Сикорский: Белорусская сторона доказала, что перехвата самолета Ryanair не было
ICAO приняла доказательства белорусской стороны, что перехвата и принуждения к посадке самолета Ryanair не было, об этом сообщил директор департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский. Международная организация гражданской авиации подготовила и представила всем 193-м странам-участницам отчет о расследовании инцидента. Минск внимательно анализирует документ. Сейчас выявляются отдельные моменты для корректировки.
Обсуждение дальнейших действий запланировано на 31 января на сессии ICAO. В этот день совет организации не только рассмотрит доклад, но и, как ожидается, обсудит запрос Беларуси о законности наложенных санкций и ограничений.
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