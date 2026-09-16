Сила белорусской "талаки": как всей страной создавалось национальное достояние

Белорусы "талакой" спасали и строили с нуля национальное достояние. Например, в восстановлении Большого театра Беларуси участвовал даже Мозырский НПЗ. А стройка Национальной библиотеки переросла в общенациональный марафон. Посильную сумму жертвовали и школьники, и служащие.



Искренне и массово создавались щиты памяти о геноциде, ставшие нашими главными символами. Идея строить во имя будущего зародилась на заре БССР, в то время как на территории Западной Беларуси - под гнетом панской Польши - о народных доминантах не было и речи.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Есть такая поговорка в Столбцовском и Несвижском районах: "Когда жили за царем - пили чай с пирогом, когда пришли поляки - стали есть хлеб трояки: белый, черный и неякий. У нас там практически не было никакой промышленности. Беловежская пуща вырубалась. И самое важное, что белорусов не воспринимали как народ. Мы должны были исчезнуть, а наши земли должны были стать неотъемлемой составной частью Польши".

16 сентября в "Специальном репортаже" в 11:35 и 20:35 вспомним народные стройки, которые объединили белорусов. Кто возглавлял "талаку" и чего нам стоило возрождение культурного маркера? Смотрите на "Первом информационном".