Сила, команда, друзья: корпоративный дух Белтелерадиокомпании на фестивале "Вне эфира"

Сменить студийный микрофон на половник и байдарку и нестандартно для себя побыть без пиджаков, грима и дедлайнов. XVI культурно-спортивный фестиваль "Вне эфира" объединил почти тысячу сотрудников Белтелерадиокомпании из всех регионов страны. Впереди у коллег насыщенный вечер - им предстоит выбрать "золотой голос" холдинга на конкурсе "ФАКТОР БТ".

В 16-й раз собираемся вместе: сменились поколения, передачи и уж точно телевизоры, а корпоративный дух, заложенный десятки лет назад, только крепнет и в полку инфобойцов прибывает.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: "Когда мы начинали делать наш фестиваль на этой новой локации, мне кажется, было что-то около 300 заявок. Сейчас 900, практически половина нашей компании сюда приезжает вместе со своими семьями. И это, конечно, для нас большой праздник, большое достижение".

Павел Летов, ведущий телеканала "НТВ-Беларусь", ведущий праздника "Вне эфира": "Вне эфира" должно быть все в огне. И вы это сами знаете, потому что "Вне эфира" - это место, где должны все отжигать, все должны гореть, у каждого в сердце, в душе должна зажигаться искра. Только так отдыхают телевизионщики".

По традиции гостей радуют спортивными активностями, культурными вызовами и, конечно, кулинарными состязаниями. Бэтэшник должен уметь все: и новость на эфир вовремя отдать, и попасть точно в цель, и накормить коллег по фирменному рецепту.

Владимир Королев, корреспондент телеканала "Первый информационный": "Во-первых, существует телевизионная кухня, и это не только эфир. Это еще и то, что мы можем сами приготовить, сделать вкусную не только картинку, но и блюдо. То, что, в общем-то, аппетитно смотрится и кушается".

А еще нас радуют свежей статистикой: за год сотрудники медиахолдинга выпили более 135 тыс. чашек кофе. И на достигнутом, конечно, останавливаться не планировали. Это такой корпоративный стиль.

Ольга Макей, заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный": "Смотрите, сколько здесь маленьких детей. Это дети наших сотрудников прямо с самого маленького возраста тоже в нашу корпоративную культуру вливаются".

Кстати, о семьях. Благодаря одному такому “Вне эфиру” у наших брестских коллег вспыхнула настоящая искра и появилась новая ТВ-семья.

Елена Дамиева, директор телерадиокомпании "Брест": "У нас, у телерадиокомпании "Брест" на минуточку сформировалась пара именно на "Вне эфира". Супружеская пара. Мы ждем детей, как я сказала, первого ребенка для себя, второго для себя, третьего для Президента, а четвертого, самого вредного и креативного, для меня, для телерадиокомпании "Брест". Я обожаю это мероприятие. Это возможность встретиться, обнять друг друга. Стрелять часы, как говорится. И просто понять, что мы друг у друга есть, что мы огромная сила".

Спорта по традиции на "Вне эфира" много

На грязевой трассе

Спорта по традиции на "Вне эфира" много, а как по-другому быть первыми на пресс-подходе, в эфире, перемещаться между корпусами и городами или держать микрофон одной рукой больше 10 минут? Эти тактические навыки не столько отрабатываем, сколько в них соревнуемся. На грязевой трассе первой в этом году стала команда молодого телеканала, который старается успевать все и даже больше - "Первый информационный" на пьедестале!

Геннадий Соловей, ведущий телеканала "Беларусь 5": "У нас его очень много в жизни, понимаете, спорта. А здесь хочется чуть-чуть отдохнуть. Но здесь спорт такой, какой должен быть спорт. Он объединяет".

Конечно, куда без премьер. Белтелерадиокомпании, которая работает по принципу "вперед и с песней", очень не хватало своего гимна.



Интернет-дирекция, адаптируясь и под детскую аудиторию тоже, уже на открытии подарила нам хит, который вечером можно будет спеть и в караоке.

Варвара Беляева, специалист отдела главной дирекции интернет-вещания Белтелерадиокомпании: "Поскольку я не так давно работаю в Белтелерадиокомпании, хочу сказать, что масштаб этого праздника завораживает. Столько тут палаток, всяких зон интересных. Хочу сказать, что да, хочется интересно провести этот праздник для тех, кто остается вне эфира".

Впереди насыщенный вечер, где мы не только увидим, но еще и услышим таланты БТ. Под салюты загадаем желание обязательно вернуться. И зафиксируем каждый трогательный момент не только в эфирах "Первого", но и в наших сердцах.