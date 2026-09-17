"Сила в движении и единстве"- велопробег собрал более 400 представителей спортивной отрасли

17 сентября Беларусь празднует День народного единства. В Минске уже традиционно прошел велопробег. Руководство Национального олимпийского комитета, Министерства спорта и члены национальных команд в единой колонне двигались по проспекту Победителей к стеле "Минск - город-герой". К монументу легли цветы.

"Сегодня важный праздник, который объединяет белорусов", - подчеркнул первый заместитель министра спорта Александр Дорохович.

"17 сентября 1939 года случилось историческое событие - белорусский народ воссоединился. И неспроста в слогане нашего общества "Сила в движении и единстве" присутствует слово "единство", - отметил председатель ЦС БФСО "Динамо" Дмитрий Балаба.

"На соревнованиях атлет бьется не за себя, а отстаивает честь страны. И это в том числе дань соотечественникам, которые отстояли наше право называться белорусами", - сказала чемпионка мира по велоспорту Наталья Цилинская.

Традиционный велопробег объединил более 400 представителей спортивной отрасли.