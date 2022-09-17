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"Сила в единстве" - в трудовой акции в Хатыни приняли участие 250 человек

Новая традиция в честь молодого праздника! Мемориальный комплекс "Хатынь" сегодня стал местом проведения общереспубликанской общественной инициативы "Сила в единстве". В благоустройстве территории приняли участие 250 человек - это представители БРСМ, студотрядов, Администрации Президента, молодежного парламента и многих других организаций, а также общественные деятели и журналисты. Одна из самых многочисленных делегаций - от детского лагеря "Зубренок", где сейчас проводит время белорусско-российская кадетская смена.

Этим летом Хатынь была объявлена Всебелорусской молодежной стройкой. Там трудились сразу семь студотрядов.

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