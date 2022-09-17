3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
"Сила в единстве" - в трудовой акции в Хатыни приняли участие 250 человек
Новая традиция в честь молодого праздника! Мемориальный комплекс "Хатынь" сегодня стал местом проведения общереспубликанской общественной инициативы "Сила в единстве". В благоустройстве территории приняли участие 250 человек - это представители БРСМ, студотрядов, Администрации Президента, молодежного парламента и многих других организаций, а также общественные деятели и журналисты. Одна из самых многочисленных делегаций - от детского лагеря "Зубренок", где сейчас проводит время белорусско-российская кадетская смена.
Этим летом Хатынь была объявлена Всебелорусской молодежной стройкой. Там трудились сразу семь студотрядов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов