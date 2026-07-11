Сильный ливень подтопил некоторые улицы Минска

Минск накрыло мощным грозовым фронтом. Во многих районах столицы идет сильный дождь.

Ливень вызвал подтопления некоторых улиц, из-за чего местами затруднено движение транспорта. На некоторых развязках наблюдается скопление воды, автомобили движутся с пониженной скоростью.

ГАИ призывает выбирать безопасную скорость и дистанцию. Дождь обещают как минимум до 16:00.

Все дорожные службы и подразделения МЧС задействованы в устранении последствий разгула стихии. 12 июля по стране также ожидаются грозы и ливни.