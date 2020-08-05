Сильно, емко и очень эмоционально. Президент накануне обратился к белорусскому народу и парламенту

От вопросов внешней политики, цветных революций до тем вполне приземленных - зарплаты, пенсии, образование и будущее суверенной страны. Президент накануне обратился к белорусскому народу и парламенту. Сильно, емко и очень эмоционально. Таким получилось выступление Александра Лукашенко. Информационная лента пестрила яркими заголовками и цитатами Президента. А зрители не только в Беларуси, но и по всему миру могли увидеть все своими глазами, услышать из первых уст. Многие такой возможностью воспользовались. Послание Главы государства вышло в топ поисковых запросов в Google по Беларуси за 4 августа. С пометкой "сверхпопулярность". Об акцентах Послания-2020 Вероника Бута.







У белорусского народа нет права на ошибку. По сути, эта мысль стала ключевой Послания образца 2020. Здесь речь и об экономике, безопасности, соцблагополучии каждого из нас, о суверенитете. Главное сейчас - консолидация всех белорусов, чтобы продолжать строить сильную и независимую страну.



Конечно, строим Беларусь в контексте международной повестки. В этом году, мягко говоря, хватило проблем всем. Торговое, политическое, информационное противостояние между государствами.



Тут еще и пандемия масла в огонь подлила. Приоритет нашей страны прежний - многовекторность и миролюбие. Да и с вирусом справляемся без хаоса. Систему здравоохранения продолжим укреплять с учетом новых реалий.





Борьба с COVID-19: белорусский путь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Нужно доверять врачам, специалистам и, простите меня за это выражение, доверять власти. Необходимо активнее проектировать и строить новые объекты здравоохранения и дальше развивать свое производство лекарств. Вспомните, буквально полторы пятилетки назад мы производили всего 13 % собственных лекарств. Сегодня имеем 60. И это нас спасло. Жизнь показала правильность создания системы межрайонных медицинских центров, так называемых опорных клиник. Мы их будем развивать. Продолжим оснащать региональные клиники компьютерными томографами".

Да, не все прошло гладко в этот горячий сезон. Недочеты исправляли на ходу. Проверку на прочность система выдержала достойно.

Ирина Малеваная, директор Республиканского научно-практического центра спорта:

"Мы продолжали жить, соблюдая определенные правила. И я думаю, благодаря этому на сегодняшний день мы нисколько не отстаем от определенных стран в плане эпидемиологического благополучия, но мы можем похвастаться тем, что мы сохранили лицо".

И сохранили экономику. Даже в непростой ситуации предприятия продолжали работать в отличие от большинства стран мира.

Плюс на поддержку тех, кто особо нуждался, дополнительно из бюджета выделили полмиллиарда рублей. Беларусь останется социально ориентированным государством, а потому передел собственности в планы не входит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Осуществляя перемены, нужно идти от людей, от станка. Перемены должны приносить стране пользу, укрепляя ее, а не разрушая. Белорусский путь реформ – это терпеливое, вдумчивое совершенствование того производства, которое создано в нашей стране и основано на собственной сырьевой базе, на собственной науке и компетенциях. Путь - разрушить до основания, а затем - не наш путь".

Экономический путь Беларуси

Президент очертил и основные контуры развития ближайшей пятилетки. Задача - сохранить рабочие места, не потеряв доходы. Больше производить и продавать на экспорт. Ставка на импортозамещение и кооперацию. Расти ежегодно должны на 3-4 %.

С основными экономическими тезами сейчас плотно работают в профильном ведомстве.

Александр Червяков, Министр экономики Беларуси:

"Основные направления, которые были обозначены, а это инвестиции, это экспорт, это развитие регионов, они лягут в основу нашей пятилетней программы. Министерство экономики приложит максимум усилий для того, чтобы сориентировать наши малые предприятия в сторону кооперации с нашими крупными компаниями, такими как Belgee, МАЗ, БелАЗ, МТЗ для того, чтобы они встраивались в кооперационные цепочки и создавали свои производства. Вот в этом отношении будет направлена работа Министерства экономики плюс, конечно, поддержка инвесторов. Формируем сейчас план инфраструктурного развития, где будет показано для инвесторов, в каких местах создана инфраструктура для того, чтобы можно было располагать производства".

Сработаем хорошо - поднимем зарплаты вдвое, поддержим на достойном уровне и пенсии.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ:

"Тот рост, который обещают некоторые наши кандидаты в Президенты, что в 10 раз мы увеличим доходы населения, категорически нельзя согласиться с этим. Президент четко показал, что инвестиции не придут ниоткуда. Сегодня в условиях падения крупных развитых стран остается только наш традиционный ресурс - это наш труд и наш ум".



Послание Президента народу и парламенту: важно все!

Отдельно о молодежи. Гордимся поколением, которое выросло. Люди неравнодушные. Поддерживали и будем поддерживать, создавать условия, чтобы будущее Беларуси строили умные и талантливые люди.

Владимир Шитиков, член Коммунистической партии Республики Беларусь, 2 секретарь Ветковской районной партийной организации КПБ:

"Молодому поколению хочется пожелать и посоветовать, чтобы прежде чем что-то делать, обдумать хорошо. Потому что не все то, что им преподносят, особенно западные СМИ, не все оно полезно. Не все оно для жизни важно и для нашей страны".

Александр Набздоров, депутат Минского городского Совета депутатов:

"Посыл в будущее, что мы должны иметь голову, когда мы строим государство. Всегда нужно смотреть и оглядываться, что сделано, и трезво размышлять, что нужно сделать, чтобы быть еще более сильными и уверенными".

Игорь Хлабукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Равенство и забота о каждом белорусе, о каждой семье, созидание. Но и, конечно, сберечь нашу землю, нашу родину. Это было главным лейтмотивом, плюс эмоции переполняли всех нас. Переполняли Главу государства, потому что это все было построено руками Главы государства, его команды, всеми нами, белорусами. И это мы должны сохранить".

Президент: любимую не отдают

Откровенность и искренность белорусского лидера отозвалась поддержкой зала. Каждый услышал то, что волновало лично его. И ответ на самый насущный вопрос: выстоит ли Беларусь в гибридной схватке? Президент в этом не сомневается. Ведь страна любимая, а любимую не отдают.

Слова Президента, ставшие финальным аккордом Послания 2020, мгновенно нашли отклик в интернете. Молодые ребята инициировали акцию в соцсетях, где размещают фото с эмоциональным хештегом.