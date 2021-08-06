ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Достойный поступок: белорусские силовики спрятали от дождя беженца с ребенком

Достойный поступок: белорусские силовики спрятали от дождя беженца с ребенком

Белорусские силовики спрятали от дождя беженца с ребенком. В это время с литовской стороны границы люди в форме просто наблюдали, как на нейтральной полосе мокнут семьи мигрантов.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Новости по теме:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все