Достойный поступок: белорусские силовики спрятали от дождя беженца с ребенком

Белорусские силовики спрятали от дождя беженца с ребенком. В это время с литовской стороны границы люди в форме просто наблюдали, как на нейтральной полосе мокнут семьи мигрантов.



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