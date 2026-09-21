Сильные дожди: МЧС напоминает о факторах опасности

МЧС предупредило об опасностях, связанных с сильными дождями, сообщает БЕЛТА

Среди них спасатели называют перебои и отключение энергоснабжения, повреждение линий электропередачи, значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта вплоть до его полной остановки, а также подтопление отдельных домов, хозяйственных построек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.

Сегодня в стране облачно, днем с прояснениями, утром временами дожди. Днем местами, а по востоку на большей части территории дожди, в отдельных районах - сильные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.