Сильные дожди, грозы и порывы ветра прогнозируют в Беларуси - как себя уберечь?

Сильные дожди, грозы и усиление порывов ветра. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на сегодня. ГАИ советует автолюбителям выполнять маневры с осторожностью, соблюдать достаточную дистанцию для эффективного торможения на скользком покрытии. МЧС рекомендует ограничить пешие прогулки, а также обходить старые сооружения, столбы линий электропередачи. Сотрудники ОСВОД продолжают нести усиленную службу - постоянно следят за акваториями водоемов и предупреждают рыбаков об опасности нахождения у воды в ненастную погоду.