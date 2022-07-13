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Сильные дожди, грозы и порывы ветра прогнозируют в Беларуси - как себя уберечь?
Сильные дожди, грозы и усиление порывов ветра. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на сегодня. ГАИ советует автолюбителям выполнять маневры с осторожностью, соблюдать достаточную дистанцию для эффективного торможения на скользком покрытии. МЧС рекомендует ограничить пешие прогулки, а также обходить старые сооружения, столбы линий электропередачи. Сотрудники ОСВОД продолжают нести усиленную службу - постоянно следят за акваториями водоемов и предупреждают рыбаков об опасности нахождения у воды в ненастную погоду.
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