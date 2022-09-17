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Сильные дожди и порывистый ветер ожидаются 18 сентября в Беларуси
Сильные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 и 19 сентября, пишет БелТА.
В воскресенье, 18 сентября, утром и днем прогнозируются сильные дожди по юго-восточной половине страны, возможны грозы. На большей части территории Гомельской и Могилевской областей днем ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
В воскресенье будет облачно, ночью с прояснениями. В ночные и утренние часы в отдельных районах прогнозируется слабый туман. Минимальная температура воздуха ночью опустится до 3 градусов со знаком плюс, максимальная днем поднимется до 16 градусов.
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