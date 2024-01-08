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Сильные морозы: в Беларуси 8 января объявлен оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 января. Утром были зафиксированы значительные минусовые температуры - до 30 градусов ниже нуля. Днем будет немного теплее - по всей стране температура составит около минус 15°C.

Местами наблюдается слабый туман. На отдельных участках дорог - гололедица. МЧС советует не выходить из дома без особой необходимости и передвигаться максимально осторожно.

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