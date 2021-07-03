Сильные регионы - третий год Оршанский район живет в особых экономических условиях

Сильные регионы - сильная страна. Им в ближайшие пять лет - пристальное внимание. Экономика обязательно подтянет и развитие социальной сферы.

Как, например, в Оршанском районе. Программа развития региона действует третий год, и ее выполнение на постоянном контроле главы государства. Здесь особые условия для работы предприятий, бизнеса, расширены полномочия местной власти. Все для того, чтобы сделать этот уголок белорусской земли еще привлекательнее для жизни.

Третий год Оршанский район живет в особых экономических условиях. 506-й Указ Президента, вступивший в силу в первый день 2019 года, закрепил беспрецедентные налоговые, финансовые и административные преференции. С тем, чтобы перезагрузить экономику региона.

Оршанский район - второй по численности населения в Витебской области. Человеческий ресурс, удобное с точки зрения транспортной инфраструктуры расположение сделали Оршу мощным промышленным узлом. В 1980-е здесь насчитывалось более 30 предприятий, которые работали на весь Союз.

Развал большой страны неизбежно ударил по промышленности Орши. Продукция оказалась невостребованной, закрывались цеха и производственные здания. Многие так и простояли три десятилетия. Жесткое требование Президента: найти применение заброшенным квадратам. Спустя два года судьба более 80 % пустующих зданий решена. Причем, с умом. Так, на бывших производственных площадях завода "Легмаш" организованы два новых производства с иностранным капиталом.











На бывших территориях построено два совместных предприятия: это завод по производству рукавов высокого давления и завод по производству баллонов высокого давления. В наших старых (восстановленных) цехах было поставлено оборудование. И теперь оршанцы получают достойную зарплату и приносят прибыль государству. Вячеслав Рожанский, замдиректора, главный инженер завода "Легмаш"

Еще пять лет назад завод был в долговой яме. Сегодня предприятие работает рентабельно. Слияние с Белорусским металлургическим заводом обеспечило коллектив заказами. Очередной толчок дала Программа развития Оршанского региона. За средства из инновационного фонда закуплены восемь современных токарных центров.

Тепличные условия ведения бизнеса за последние три года позволили привлечь в экономику Орши без малого 15 миллионов долларов США. Район работает с чистой прибылью, которая в прошлом году в сравнении с 2018-м увеличилась в 13 раз. Внедряются новейшие технологии: в металлообработке, станко- и машиностроении. Орше нужны квалифицированные рабочие кадры, и эту проблему регион уже решает.

Ежегодно на протяжении 2019-2020 годов мы создавали от 700 до 800 рабочих мест. Прекрасно понимаем, что упор должен быть на высокопроизводительные рабочие места, там, где внедряется новое технологическое оборудование. И тот ресурсный центр, который мы создали на базе механико-экономического колледжа, позволяет нам готовить кадры, которые приходят на предприятие и могут работать на современном оборудовании. Сергей Пац, первый зампредседателя Оршанского райисполкома

А молодой специалист Татьяна Ачковская уже освоилась на первом рабочем месте. После окончания Витебской академии ветеринарной медицины приехала в хозяйство "Борздовка-Агро" Оршанского района. Недавно получила жилье. Работает на новом молочно-товарном комплексе. За последние годы в Оршанском районе построено четыре современных животноводческих объекта. Все для того, чтобы загрузить местных переработчиков сырьем.

За последние годы и оршанские поля стали местом экспериментов. Практически во всех хозяйствах возделывается гибридная рожь, которая дает урожай практически до ста центнеров. Также Президентом была поставлена задача произвести сравнительный анализ продуктивности иностранных сортов льна и отечественных. Хочу сказать, что эксперименты были проведены, и отечественные сорта показали достойный результат. Андрей Рыжиков, первый замначальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Оршанского райисполкома

Из долгостроя в передовое медицинское учреждение превратилась больница имени Семашко. После открытия в 2018 году терапевтического корпуса медучреждения в Орше создан межрайонный медицинский центр. Здесь оказывают помощь, которую ранее можно было получить только в Витебске или Минске.

Эта больница была оснащена современным оборудованием, что дало толчок развитию высокоспециализированной медицинской помощи. Я говорю о рентгеноваскулярной хирургии, огромный толчок по развитию хирургической помощи разного направления: гинекология, урология. Сергей Карака, главврач Оршанской центральной поликлиники

Но за здоровьем оршанцы предпочитают идти не к врачу, а в спортзалы. В конце прошлого года в городе-спутнике Барани открылся обновленный спорткомплекс "Олимпиец", в Болбасово - стадион. Завершается вторая очередь реконструкции многофункционального комплекса в Орше, в сентябре ждут открытия ФОКа жители агрогородка Бабиничи.

Программа развития Оршанского района рассчитана до 2023 года. Этот уголок белорусской земли должен стать эталоном для регионов страны.

