Сильные слова Президента Беларуси вселили в беженцев уверенность в завтрашнем дне

Визит Президента Беларуси в транспортно-логистический центр изменил уже ставший привычный для беженцев быт во временном лагере. Сильные слова Александра Лукашенко вселили в людей, бегущих от войн, уверенность в завтрашнем дне. Здесь, в Беларуси их точно не бросят, не оставят в беде. И теперь только от них самих зависит, какой путь они выберут: вернуться к себе на родину или дожидаться снисхождения Европы.



На белорусско-польской границе продолжают работать корреспонденты Агентства теленовостей. Они уже успели поговорить с беженцами и узнать их впечатления от общения с Президентом Беларуси. На прямую связь выходит Андрей Сыч (видео).