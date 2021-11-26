Сильные снегопады и гололедица ожидаются на выходных в Минске и области

Накануне календарной зимы сильные снегопады, вьюга и гололед. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на ближайшие выходные в столице и области. На дорогах будет скользко - водителям и пешеходам следует быть очень внимательными. Температура воздуха ночью от минус 2 до плюс 3. Днем - от минус 1 до 6 тепла.