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Сильные снегопады и гололедица ожидаются на выходных в Минске и области

Накануне календарной зимы сильные снегопады, вьюга и гололед. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на ближайшие выходные в столице и области. На дорогах будет скользко - водителям и пешеходам следует быть очень внимательными. Температура воздуха ночью от минус 2 до плюс 3. Днем - от минус 1 до 6 тепла.

На следующей неделе в Минске похолодает

В понедельник погода существенно не изменится. Температурный фон начнет постепенно понижаться. Днем - от нуля до плюс 5.

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