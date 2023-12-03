Сильные снегопады накрывают Беларусь - в стране объявлен оранжевый уровень опасности

Беларусь снова во власти снегопада. Из-за сложных погодных условий в стране объявлен оранжевый уровень опасности. Днем метели переместятся на северо-восток страны. По юго-востоку будет слабый гололед и налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог - гололедица. В МЧС советуют по возможности не пользоваться личным автотранспортом. Максимальная температура днем - от нуля до 6 градусов мороза.