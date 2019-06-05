На Минск обрушился сильный дождь. Восточную часть стихия не затронула

Напоследок о погоде. Сильный дождь и порывы ветра обрушились сегодня на некоторые районы Минска. Очевидцы говорят о подтоплении отдельных участков дорог. По информации МЧС, из-за стихии повалено несколько деревьев. Спасатели и Гидромет предупреждали о возможных грозах во второй половине дня. Что примечательно, восточную часть Минска стихия не затронула.