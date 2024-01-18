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Порывистый ветер, обильные снегопады и гололед ожидаются сегодня в Беларуси
Сильный снегопад и ветер ожидаются сегодня в Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня, 17 января, будет облачно. На большей части территории страны выпадут осадки (снег, мокрый снег, по южной половине республики - с дождем), ожидается слабая метель. Утром и днем по востоку Беларуси - сильный снег. Местами прогнозируются гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный порывистый, местами, а по востоку страны во многих районах - сильный порывистый.
Температура воздуха днем составит минус 3 - плюс 3 градуса, а по Витебской области - до минус 7.
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