Порывистый ветер, обильные снегопады и гололед ожидаются сегодня в Беларуси

Сильный снегопад и ветер ожидаются сегодня в Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сегодня, 17 января, будет облачно. На большей части территории страны выпадут осадки (снег, мокрый снег, по южной половине республики - с дождем), ожидается слабая метель. Утром и днем по востоку Беларуси - сильный снег. Местами прогнозируются гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный порывистый, местами, а по востоку страны во многих районах - сильный порывистый.