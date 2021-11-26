Сильный снегопад в прогнозах на эти выходные в Беларуси

Сильный снегопад, порывистый ветер и до 8 градусов тепла. Такая погода ожидает белорусов в выходные. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - от минус 2 до плюс 4.



Водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах. Только за последние девять дней от гололедных и холодовых травм пострадали 293 белоруса, в больницы попали 49 человек.



