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Сильный снегопад в прогнозах на эти выходные в Беларуси
Сильный снегопад, порывистый ветер и до 8 градусов тепла. Такая погода ожидает белорусов в выходные. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - от минус 2 до плюс 4.
Водителям и пешеходам следует быть внимательными на дорогах. Только за последние девять дней от гололедных и холодовых травм пострадали 293 белоруса, в больницы попали 49 человек.
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