Сильный туман окутал Беларусь. Объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, сложная погодная обстановка сохранится на большей части страны до полудня. Видимость в тумане - 100-500 метров. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными на дорогах.