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Сильный туман окутал Беларусь, объявлено штормовое предупреждение
Сильный туман окутал Беларусь. Объявлено штормовое предупреждение. По данным МЧС, сложная погодная обстановка сохранится на большей части страны до полудня. Видимость в тумане - 100-500 метров. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными на дорогах.
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