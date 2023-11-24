Сильный ветер, дождь, мокрый снег - оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

Оранжевый уровень опасности объявлен на 24 ноября. На большей части нашей страны ожидается сильный ветерпорывами до 24 метров в секунду. Утром местами гололед. Днем во многих районах - дождь, мокрый снег. ГАИ призывает менять стиль вождения на зимний. Сегодня по всей стране проходит Единый день безопасности.

С понедельника, 27 ноября, безопасности будет посвящена вся неделя. По закону переходить на зимние шины нужно с 1 декабря, однако куда грамотнее переобуть машину до наступления холодов. В снег и гололедицу летние покрышки представляют опасность.