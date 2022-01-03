ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Сильный ветер, гололед и мокрый снег - в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявлен на сегодня в Беларуси. По северо-востоку ожидается сильный и мокрый снег. В остальных районах также возможны сильные осадки, местами гололед, налипание мокрого снега, слабый туман. Неприятных ощущений добавит сильный ветер порывами 14-20 метров в секунду. Днем по стране от минус 3 до плюс 7 градусов. На дорогах сложная ситуация - очень скользко. Водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными на дорогах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все