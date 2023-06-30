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Сильный ветер, грозы и до +27 °C сегодня в Беларуси
Cильный ветер и грозы будут сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой наРеспубликанскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный порывистый, при грозах местами сильный порывистый.
Температура воздуха будет в пределах от 20 градусов по востоку до 27 градусов в западных районах.
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