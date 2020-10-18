Сильный ветер и дожди ожидаются в Беларуси

Сложные погодные условия ожидают белорусов. Новая неделя октября начнется с сильного ветра со скоростью до 18 метров в секунду и кратковременных дождей. Ночью будет от 0 до плюс 6 градусов. Пешеходам и водителям следует быть предельно внимательными на дорогах. Днем столбик термометра местами поднимется до 10 тепла. По северу страны возможен мокрый снег.