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Сильный ветер и снегопад ожидаются в Беларуси 23 января

Сильный ветер и снегопад ожидаются в Беларуси 23 января

Сильный ветер и снегопад ожидаются 23 января в Беларуси, пишет БЕЛТА.

Сегодня погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и поступление теплой воздушной массы атлантического происхождения. Ожидается преобладание облачной погоды.

На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах республики слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, во многих районах Беларуси - сильный порывистый. Температура воздуха днем составит минус 2 - плюс 4 градуса.

Фото:pixabay.com

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