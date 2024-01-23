Сильный ветер и снегопад ожидаются в Беларуси 23 января

Сильный ветер и снегопад ожидаются 23 января в Беларуси, пишет БЕЛТА.



Сегодня погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и поступление теплой воздушной массы атлантического происхождения. Ожидается преобладание облачной погоды.



На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах республики слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, во многих районах Беларуси - сильный порывистый. Температура воздуха днем составит минус 2 - плюс 4 градуса.



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