Сильный ветер в Беларуси повредил десятки зданий

Только в Могилевской области пострадали 17 населенных пунктов.



Как отметили в МЧС, накануне скорость воздушных потоков достигала 25 метров в секунду. В результате стихии были повреждены кровли домов и хозяйственных построек. Спасателям приходилось выезжать на места ЧП 12 раз. Кроме того, и в областном центре ветер валил деревья. Как сообщили в Могилевэнерго, на земле оказались 13 опор линий электропередачи. Впрочем, без света населенные пункты не остались - все работы были проведены оперативно.