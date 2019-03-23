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Сильный ветер в Беларуси повредил десятки зданий
Только в Могилевской области пострадали 17 населенных пунктов.
Как отметили в МЧС, накануне скорость воздушных потоков достигала 25 метров в секунду. В результате стихии были повреждены кровли домов и хозяйственных построек. Спасателям приходилось выезжать на места ЧП 12 раз. Кроме того, и в областном центре ветер валил деревья. Как сообщили в Могилевэнерго, на земле оказались 13 опор линий электропередачи. Впрочем, без света населенные пункты не остались - все работы были проведены оперативно.
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