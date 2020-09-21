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Силовики оказали первую помощь протестующим

Не обошлось без инцидентов и в субботу. В Минске двум женщинам стало плохо на митинге, видимо, сказалось перенапряжение. Хорошо, что рядом были сотрудники милиции и оказали им первую помощь, а также вызвали врачей

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