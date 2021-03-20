Силовики продолжают вычислять участников деструктивных чатов

Бойцы ГУБОП вычислили активную участницу закрытой группы в Telegram. По оперативной информации, 19-летняя барышня в чате "Лида 97" отнюдь нелестно отзывалась о личности правоохранителя. Теперь девушка подозреваемая по уголовному делу об оскорблении представителя власти.



Администратора телеграм-чата установили в Гомеле. За создание ресурса задержана 38-летняя женщина. Участники виртуального сообщества обсуждали протесты, а также согласовывали так называемые дворовые и районные марши. Чат удален, а в отношении подозреваемой составлены протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение милиционерам.



