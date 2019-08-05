Силуэт Божьей матери проявился на старом камне в центре Бреста

Жители Бреста наблюдают загадочное явление. Силуэт Божьей матери проявился на старом камне в центре города Его достали со дна озера для декорирования парка и планировали нанести надпись. Однако лик святой с ребенком на руках увидел руководитель местного ЖКХ. Православные верующие посчитали это чудом и несут к месту живые цветы. В ближайшее время камень исследует комиссия от православного духовенства. Священнослужители определят, представляет ли камень религиозную ценность.