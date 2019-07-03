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Силы специальных операций на параде представят 450 бойцов

Прямо сейчас на связи с нами наш корреспондент Юрий Шевчук. Он находится в парадном строю на проспекте Машерова.

Я сейчас нахожусь практически в хвосте пешей колонны. Оказался я здесь неслучайно: именно в этом месте находятся парадные расчеты войск сил специальных операций. Представлены они 38-й, 103-й и 5-й бригадами. К слову, легендарная "пятерка" присоединилась лишь в этом году. О том, как готовились десантники, я рассказывал в рубрике "Парадный расчет". И вот сейчас у нас есть возможность увидеть, чему за время долгих тренировок научились десантники. Рядом со мной находится командир парашютно-десантного батальона 103-й бригады из Витебска Андрей Проклин. Для него это уже пятый парад (видео).

Всего силы специальных операций на параде представят 450 бойцов. Особая ответственность легла на плечи знаменосцев. Этим ребятам доверили нести знамена своих бригад и Республики Беларусь. Сейчас мы подходим к парадному расчету 38-й бригады из Бреста. И здесь в знаменной группе еще один герой нашего ролика Роман Блинцов. Для Романа это уже третий парад, но первый в качестве знаменосца.



"Никто кроме нас!" - это девиз десантников. Несмотря на то что все три бригады проходят службу в разных городах Беларуси, здесь они превратились в единый организм. Их задача - не только пройти единым строем тремя коробками, но и быть на одной волне с другими парадными расчетами. Напомню, что всего в пешей колонне 25 коробок. Это около 4 000 человек. Откроют пешую колонну по традиции курсанты Минского Суворовского училища. Впервые в парадном строю можно будет увидеть знамена партизанских формирований времен войны: партизанской бригады "Железняк", штаба соединений партизанских отрядов Минской области, партизанской бригады "Пламя", партизанского отряда "Родина". А настоящим украшением этого года станут три женские коробки. Одна от МВД и две от Министерства обороны.

Я напомню, что мы находились почти в самом конце пешей колонны. Завершать проход белорусских военнослужащих будут парадные расчеты войск сил специальных операций. А сразу после коробок ССО на авансцену выйдут заграничные гости. Они сейчас за моими плечами. В этом году это два парадных расчета от России и Китая. И шесть знаменных групп из Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. А в следующем своем прямом включении я расскажу о готовности военной техники.

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Смотреть военный парад, посвященный 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

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