Прямо сейчас на связи с нами наш корреспондент Юрий Шевчук. Он находится в парадном строю на проспекте Машерова.



Я сейчас нахожусь практически в хвосте пешей колонны. Оказался я здесь неслучайно: именно в этом месте находятся парадные расчеты войск сил специальных операций. Представлены они 38-й, 103-й и 5-й бригадами. К слову, легендарная "пятерка" присоединилась лишь в этом году. О том, как готовились десантники, я рассказывал в рубрике "Парадный расчет". И вот сейчас у нас есть возможность увидеть, чему за время долгих тренировок научились десантники. Рядом со мной находится командир парашютно-десантного батальона 103-й бригады из Витебска Андрей Проклин. Для него это уже пятый парад (видео).



Всего силы специальных операций на параде представят 450 бойцов. Особая ответственность легла на плечи знаменосцев. Этим ребятам доверили нести знамена своих бригад и Республики Беларусь. Сейчас мы подходим к парадному расчету 38-й бригады из Бреста. И здесь в знаменной группе еще один герой нашего ролика Роман Блинцов. Для Романа это уже третий парад, но первый в качестве знаменосца.