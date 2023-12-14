3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Симфоническая сказка на Рождество - музыкальные коллективы Белтелерадиокомпании готовят праздничную программу
Встречаем новогодние праздники под аккомпанемент классической музыки. Симфонический оркестр и Академический хор Белтелерадиокомпании готовят рождественскую программу. Репетиционный процесс под управлением главного дирижера Александра Высоцкого уже в самом разгаре. В репертуаре - рождественские хиты, известные по всему миру. Музыкальный подарок прозвучит на сцене концертного зала "Верхний город" в католическое Рождество.
Мы подготовили уникальные номера. Я думаю, что ценители высокого искусства, классической музыки, конечно же, оценят этот музыкальный подарок. Это будет хорошим сюрпризом всем накануне Нового года - возможность в рождественский день насладиться чарующими звуками прекрасной музыки, в том числе и в исполнении органа.
В Рождество Христово запланированы сразу два концерта от музыкальных коллективов Белтелерадиокомпании. В репертуаре произведения Чайковского, Вивальди, Штрауса и других композиторов. Оба мероприятия состоятся в концертном зале "Верхний город".
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ