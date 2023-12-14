Симфоническая сказка на Рождество - музыкальные коллективы Белтелерадиокомпании готовят праздничную программу

Мы подготовили уникальные номера. Я думаю, что ценители высокого искусства, классической музыки, конечно же, оценят этот музыкальный подарок. Это будет хорошим сюрпризом всем накануне Нового года - возможность в рождественский день насладиться чарующими звуками прекрасной музыки, в том числе и в исполнении органа.

Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио