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Симфоническая сказка на Рождество - музыкальные коллективы Белтелерадиокомпании готовят праздничную программу

Встречаем новогодние праздники под аккомпанемент классической музыки. Симфонический оркестр и Академический хор Белтелерадиокомпании готовят рождественскую программу. Репетиционный процесс под управлением главного дирижера Александра Высоцкого уже в самом разгаре. В репертуаре - рождественские хиты, известные по всему миру. Музыкальный подарок прозвучит на сцене концертного зала "Верхний город" в католическое Рождество.

Мы подготовили уникальные номера. Я думаю, что ценители высокого искусства, классической музыки, конечно же, оценят этот музыкальный подарок. Это будет хорошим сюрпризом всем накануне Нового года - возможность в рождественский день насладиться чарующими звуками прекрасной музыки, в том числе и в исполнении органа.
Антон Васюкевич, генеральный продюсер Белорусского радио

В Рождество Христово запланированы сразу два концерта от музыкальных коллективов Белтелерадиокомпании. В репертуаре произведения Чайковского, Вивальди, Штрауса и других композиторов. Оба мероприятия состоятся в концертном зале "Верхний город".

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