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"Симфония галстука", "Вечная женственность" - модный показ прошел в Пушкинской библиотеке

Авторские коллекции одежды от студии "Новая Я" и отечественных производителей. Демонстрировали наряды на подиуме профессиональные модели серебряного возраста. Студия моделинга 60+ действует на базе территориального центра Советского района Минска. Модели продемонстрировали коллекции "Симфония галстука", "Вечная женственность" и перенесли в 50-е годы прошлого столетия.

Программа обучения в студии длится почти 4 месяца, изучают дефиле, фоторемесло и основы мейкапа.

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