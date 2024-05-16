"Симфония галстука", "Вечная женственность" - модный показ прошел в Пушкинской библиотеке

Авторские коллекции одежды от студии "Новая Я" и отечественных производителей. Демонстрировали наряды на подиуме профессиональные модели серебряного возраста. Студия моделинга 60+ действует на базе территориального центра Советского района Минска. Модели продемонстрировали коллекции "Симфония галстука", "Вечная женственность" и перенесли в 50-е годы прошлого столетия.