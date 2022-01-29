Симоненко о ситуации в Украине: То, что происходит на южных границах, недопустимо

Я с завистью слушаю Александра Григорьевича, у нас в Украине таких мужей державных, как мы говорим, нет. Есть болтуны, есть политические спекулянты - все это сопровождает режим в Украине. Все это накладывает отпечаток на то, что Украина превратилась в плацдарм военно- политического противостояния. А сегодня еще и против Беларуси.

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Компартии Украины