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Симоненко о ситуации в Украине: То, что происходит на южных границах, недопустимо
Особое место в Послании Александр Лукашенко уделил братству белорусов, россиян и украинцев. Наши связи выше надуманных обид и местечковых политических амбиций, отметил глава белорусского государства. Это мнение разделяют и делегаты форума, подчеркивая: то, что происходит на южных границах, недопустимо. Украина стала плацдармом в борьбе против независимости белорусов, который разворачивает Запад. Наши народы разъединяют внешние враги. Это притом, что Беларусь всегда по-соседски подставляла плечо украинскому народу.
Я с завистью слушаю Александра Григорьевича, у нас в Украине таких мужей державных, как мы говорим, нет. Есть болтуны, есть политические спекулянты - все это сопровождает режим в Украине. Все это накладывает отпечаток на то, что Украина превратилась в плацдарм военно- политического противостояния. А сегодня еще и против Беларуси.
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